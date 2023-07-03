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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل تحدث زيادة في أسعار الكهرباء الفترة المقبلة ؟ موازنة النواب تحسم الجدل.. فيديو

الكهرباء
الكهرباء

كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حقيقة زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، بعد إقرار الموازنة العامة للعام المالي 2023-2024.

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برلماني: الرئيس السيسي تحمل كثيرا من أجل الوطن .. ولا مساس بسعر رغيف الخبز

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خطة النواب: تخصيص 529 مليار جنيه للحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة.. فيديو

وأضاف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه وفقا للفواتير الخاص بشهر يونيو ليس بها زيادة في الأسعار، كما ان قطاع الكهرباء عبارة عن شركات، والقرار الذي سوف تتخذه هذه الشركات لا يعلمه، ولكن حتى هذه اللحظة ليس هناك أي زيادة في الأسعار.

 

وتابع: تحملت الدولة أكثر 80 مليار جنيه في قطاع الكهرباء، لافتًا إلى أن الدولة تتحمل 3 أضعاف سعر أنبوبة البوتاجاز، وتم تخصيص أكثر من 529 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، وهذا المبلغ يعد الأكبر في تاريخ الموازنة.

 

وتابع، أن دعم قطاع التموين في العام المالي الجديد سيكون أكثر من العام الماضي ليتخطى أكثر 100 مليار جنيه، ومؤكدًا أنه لا مساس بأسعار رغيف الخبز.
 

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