موسى يوجه رسالة طمأنة لطلاب الثانوية العامة بشأن مؤشرات النجاح في الكيمياء..فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى مؤشرات امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة، خاصة بعد الشكاوى التي تقدم بها الطلاب وأولياء الأمور من صعوبة الامتحان.



وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "مؤشرات امتحان الكيمياء مطمئنة جدا، مؤكدا أن هذا العام –وفق معلومات مؤكدة- لم يشهد حالات غش جماعي، علاوة على تغيير رؤساء اللجان كل يومين خاصة في سوهاج بالمراكز التي شهدت حالات غش جماعي العام الماضي".

وأشار أحمد موسى إلى أن حالات الغش العامة أقل كثيرا من الأعوام الماضية؛ وذلك بسبب المنظومة التي أعدتها وزارة التربية والتعليم

وعلق أحمد موسى: «كل نتائج الثانوية العامة ستكون واقعية، والامتحانات جاءت مطابقة للمواصفات وكل طالب سيحصل على حقه دون انتقاص».

وأشاد أحمد موسى بالدور الذي يقوم به الوزير الدكتور رضا حجازي منذ توليه الوزارة، معربا أن كل ما وعد به قام بتنفيذه على أكمل وجه، موجها التحية للوزير على جولاته اليومية للمحافظات والاطمئنان على الطلاب خلال الامتحانات.

