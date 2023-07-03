عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موسى يوجه رسالة طمأنة لطلاب الثانوية العامة بشأن مؤشرات النجاح في الكيمياء..فيديو

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

كشف الإعلامي أحمد موسى مؤشرات امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة، خاصة بعد الشكاوى التي تقدم بها الطلاب وأولياء الأمور من صعوبة الامتحان.

txt

أحمد موسى يزف بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تصحيح امتحان الكيمياء

txt

أحمد موسى: تقرير «دويتشه فيله» عن بيان 3 يوليو كاذب


وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "مؤشرات امتحان الكيمياء مطمئنة جدا، مؤكدا أن هذا العام –وفق معلومات مؤكدة- لم يشهد حالات غش جماعي، علاوة على تغيير رؤساء اللجان كل يومين خاصة في سوهاج بالمراكز التي شهدت حالات غش جماعي العام الماضي".

 

وأشار أحمد موسى إلى أن حالات الغش العامة أقل كثيرا من الأعوام الماضية؛ وذلك بسبب المنظومة التي أعدتها وزارة التربية والتعليم

 

وعلق أحمد موسى: «كل نتائج الثانوية العامة ستكون واقعية، والامتحانات جاءت مطابقة للمواصفات وكل طالب سيحصل على حقه دون انتقاص».

 

وأشاد أحمد موسى بالدور الذي يقوم به الوزير الدكتور رضا حجازي منذ توليه الوزارة، معربا أن كل ما وعد به قام بتنفيذه على أكمل وجه، موجها التحية للوزير على جولاته اليومية للمحافظات والاطمئنان على الطلاب خلال الامتحانات.
 

أحمد موسى الطلاب وأولياء الأمور الثانوية العامة الإعلامي أحمد موسى برنامج على مسئوليتي امتحان الكيمياء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل لقاء الإسماعيلي.. بشرى سارة لجماهير الأهلي

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

مفاجأة.. الزمالك يدرس الانسحاب من لقاء الأهلي بالدوري

قرارات هامة.. أول تعليق من رئيسة وزراء فرنسا بعد تراجع أعمال الشغب

الفتاة التي ظهرت تمسك يد عمرو دياب.. من هى؟ .. صورة

استغلاها..فضيحة تهز السيدة زينب مدرب لياقة بدنية وصديقه يعترفان بتصوير العشيقة عارية

أحمد موسى يزف بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تصحيح امتحان الكيمياء

شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة في الأهلي

ترشيحاتنا

نداءات عبر مكبرات الصوت في مساجد جنين لإيواء أهالي المخيم.. فيديو

طلب عاجل من الرئيس الفلسطيني للمجتمع الدولي بشأن العدوان الإسرائيلي على جنين

تطور عاجل بشأن عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين.. فيديو

من الكواليس.. أول صفقات الأهلي هذا الموسم: "نجم سوبر"|فيديو

هل تحدث زيادة في أسعار الكهرباء الفترة المقبلة ؟ موازنة النواب تحسم الجدل.. فيديو

هروب القوات الأوكرانية.. إعلان عاجل من رئيس الشيشان بشأن الحرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرار خناقة المايوهات بالساحل| ما السبب وكيف انتهت ؟

بالأحمر النارى.. ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها

بفستان جريء.. ميرنا جميل تثير الجدل بإنوثتها

أعشاب حارقة للدهون الثلاثية

فيديو

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

تحذير من موجة حارة| ارتفاع الحرارة والرطوبة.. والعظمى تتجاوز 40 درجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ