زيزو يفتتح التهديف للزمالك أمام المقاولون في كأس مصر

سجل أحمد مصطفى زيزو، هدف الزمالك الأول، من علامة جزاء أمام المقاولون العرب، في المباراة المقامة حالياً على ملعب ستاد القاهرة في دور الـ8 من مسابقة كأس مصر .

وجاء هدف الزمالك في الدقيقة 16 عن طريق زيزو.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" – سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو "

خط الهجوم: محمود عبد الرازق" شيكابالا" – سيف الجزيري - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم وأحمد محمود وعمرو السيسي ومحمد حسام "بيسو" وعمر جابر و أحمد عبد الرحيم " إيشو" وسامسون أكينولا وعلي ياسر وناصر منسي.