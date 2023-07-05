عك .. تعليق مثير من ميدو عن القسم الثاني بالدوري

صرح أحمد حسام " ميدو " نجم فريق الزمالك السابق قائلا " كل ما يحدث فى مسابقات القسم الثانى " عك " و لابد من اختيار أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم من قبل اللاعبين او من قام بدراسة علم الادارة الرياضية " .

وأوضح أحمد حسام " ميدو " خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الشمس لبرنامج ملعب الشمس الذى يقدمه مجدى عبد الغنى قائلا " لابد من منح الشباب الفرصة و منحهم الخبرة لإدارة الرياضة المصرية " .

أحمد حسام " ميدو " : كل ما يحدث فى مسابقات القسم الثانى " عك " من قبل المسؤلين عن الكرة و اللجنة الفنية فى نادى الزمالك لم يتم حلها

وأشار أحمد حسام " ميدو " قائلا " لم يتم حل اللجنة الفنية فى نادى الزمالك و تم مهاجمة الجميع بسبب اختيار الكولومبي اوسوريو و الان المدرب يقدم مستوى عالمى و هذا سوف يفيد الكرة المصرية و ليس الزمالك فقط وهذا تم متابعته من خلال التدريبات الذى اتابعها يوميا " .

وتابع أحمد حسام ميدو قائلا " لا يوجد ازمة ماليه فى نادى الزمالك و تم توفير خلال ال١٠ ايام الماضية بمبلغ 78 مليون جنية " .