وزير الري: حريص على متابعة منظومة الشكاوى بشكل دوري

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.

وأكد الدكتور سويلم أنه حريص على متابعة منظومة الشكاوى بالوزارة بشكل دورى لضمان تحقيق التواصل الدائم مع المواطنين وتحقيق الاستجابة الفورية لشكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة ، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تمثل أحد أدوات الوزارة لتحقيق العدالة والكفاءة فى توزيع المياه وخدمة المنتفعين وهو ما يمثل أحد أهم الأهداف التى تحرص الوزارة على تحقيقها .



جدير بالذكر أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر يونيو 2023 بلغت (٩٤ %) ، وانتهت الوزارة من بحث ودراسة عدد (534) شكوى وطلب وإستغاثة خلال شهر يونيو 2023.

ويتم تلقى شكاوى المواطنين من خلال منظومة الشكاوى بالوزارة ، أو منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ، حيث يتم وبمجرد ورود الشكوى توجيهها للإدارات المختصة لسرعة فحصها وحسم الشكوى ، وجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري للأجهزة المختصة بمحافظة الإسكندرية لسرعة إتخاذ اللازم حيال الشكوي الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن تضرر أهالي قرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير من نقص مياه الري ، حيث قامت أجهزة الري بالمحافظة على الفور بزيادة تصرفات مياه الرى والتأكد من وصول المياه للنهايات .



في محافظة القليوبية ..

وجهت الأجهزة المعنية بهئية الصرف بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بشأن إنسداد مجمع الصرف بحوض القلعة بقريه دجوي بمركز طوخ ، حيث تم عمل اللازم بمعرفة الإدارة العامة لصرف القليوبية والدفع بالحفارات وعمل الصيانة اللازمه للمجمع وحسم الشكوى .

وفي محافظة سوهاج .. وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية بشأن تراكم القمامة بترعة فاو غرب ، حيث تمت المعاينة على الطبيعة بمعرفه اجهزة الوزارة المختصه وإرسال المعدات وإزالة كافة المعوقات والقمامة وحسم الشكوي .

في محافظة البحيرة ..

وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحده تشير للتضرر من تراكم القمامة بالترعة المارة بقرية أبو منجوج بمركز شبراخيت ، حيث تم على الفور رفع المخلفات وحسم الشكوى في حينه .

في محافظة الاسماعيلية ..

وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بشأن التضرر من إنقطاع مياه الري عن ترعه البطيخ القديمة حيث قامت أجهزة الري بالمحافظة ببحث الشكوي وتوصيل المياه وحسم الشكوى في حينه .