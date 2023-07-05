مبادرة المسح السمعي: فحصنا 46 ألف طفل في 3 محافظات

قال الدكتور أحمد مصطفى، المدير التنفيذي لمبادرة «المسح السمعي»: إن المبادرة تستهدف الأطفال حديثي الولادة ومُقامة في وحدات الرعاية الصحية الأولية، لافتًا إلى أنه تم فحص 46 ألف مولود من ضعاف السمع بالـ3 محافظات الخاصة بالتأمين الصحي الشامل.

وأضاف «مصطفى»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم يارا مجدي ورامي الحلواني، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن المبادرة مُقامة على مستوى 3500 وحدة صحية، ويتم إجراء الفحوصات اللازمة على المواليد للتعرف عن إن كان هناك مشكلة في السمع، ومن ثم تحديد العلاج المناسب لكل حالة ومتابعته بشكل متواصل، إذ يتم إعادة الكشف بعد أسبوع، وفي حالة استمرار وجود مشكلة بالسمع يتم إحالته لمستشفيات الإحالة الموجودة على مستوى مصر بحوالي 34 مستشفى.

وتابع، أنه يتم إجراء عملية زرع قوقعة إذا كان المولود في حاجة إلى هذا الأمر، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الأساليب التي تختلف من كل حالة لأخرى، مؤكدا أهمية المبادرة إذ يتم الكشف المبكر عن مرض ضعف السمع لدى المواليد في أول 28 يوم من موعد الولادة، وبالتالي تفادي المرض في بداياته.