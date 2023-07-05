جيش الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، حملة مداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، اعتقل على إثرها عدد من الفلسطينيين.

ففي بيت لحم، أفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد هاني صومان (28 عاما) من منطقة حارة الفواغرة وسط المدينة، وإبراهيم ناصر الورديان (24 عاما) من حي سوق الحلال ببيت لحم، وذلك بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيين اثنين من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في المدينة، واعتقلت نصر الدين الخراز من منطقة شارع بيكر، كما اعتقلت الطالب في جامعة النجاح وعضو مجلس اتحاد الطلبة الأسير المحرر عبد الله إسلام حامد البيتاوي، من منطقة الضاحية، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

أما في الخليل، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة فلسطينين.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: معتصم دعيس، وعبد الله دعيس، ونصر الله عبيدو، على حاجز عسكري نصبته قرب مستوطنة "حجاي" المقامة على اراضي المواطنين وممتلكاتهم في مدينة الخليل.