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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الهدوء يسيطر على طلاب علمي علوم الأزهر في امتحان البلاغة

صدى البلد

تفقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية ، اليوم الأربعاء لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٢م/ ٢٠٢٣م بإدارة بلبيس التعليمية الأزهرية.

تفقد "الجنيدي" عدد من اللجان الامتحانية المنعقدة بلجنة غار حراء  واكد على ضرورة توفير المناخ التربوي المناسب للاستذكار والإجابة بهدوء مع التصدي لظاهرة الغش بكافة طرقة وأشكاله مؤكدًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

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وأشار إلى أن طلاب القسم العلمي أدوا الامتحان في مادة البلاغة مؤكداً أنه سادت حالة من الهدوء داخل اللجان ولم تسجل غرف المتابعة الفرعية أي شكوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة.

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