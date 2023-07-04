مياه الشرقية: استمرار أعمال الإحلال والتجديد للشبكات وحل شكاوى المواطنين

تابع المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقيه ، اليوم انتظام سير العمل بمختلف القطاعات وأفرع الشركه بعد انتهاء عطله عيد الاضحي المبارك.

وأكد "عامر" استمرار خطط الشركه الموضوعه لاعمال الاحلال والتجديد للشبكات بكافه مراكز المحافظة ، كما وجه بالتواصل المباشر مع المواطنين لحل كافه شكاوى المياه والصرف الصحي بالاضافه الي جودة المياه، موجها المعامل المركزية والمتنقلة بالانتظام في سحب عينات بصفة من أماكن الشكوى، مع دورية سحب العينات من مناطق متفرقة بالشبكات ومعامل المحطات للتحقق من كفاءة الخدمة المقدمة للموطنين.

وشدد على أهمية متابعة سير العمل بالمناطق والمتابعة الدورية لخطط التطهير الموجهة لغسيل وتعقيم الخزانات الأرضية والمروقات بالإضافة إلى خطط غسيل شبكات المياه، والتي تأتي جنباً إلى جنب مع خطة تطهير وتعقيم غرف ومطابق الصرف الصحي الجارى تنفيذها لتغطية كافة مناطق المحافظة تجنبا لحدوث انسدادات وانفجارات في خطوط الصرف الصحى ووجه مديري المناطق بمتابعة منظومة التحصيل، والتواصل اللائق مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم.

وأضاف أن الشركة تسعى نحو التواصل الفعال بين مختلف القيادت لتوضيح أهداف وأولويات العمل، ومناقشة كافة المستجدات وعرض المقترحات المبتكرة للتغلب على أى معوقات تعرقل سير الأداء بالصورة اللائقة، فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.