تموين الشرقية: ضبط 9600 رغيف مدعم لبيعها للمطاعم و1014 زجاجة زيت مجهول المصدر

قبل بيعهم بالسوق السوداء

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة بحملات تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة ، وتمكنت الحملة أثناء مرورها أمام قرية صبيح من ضبط سيارة ربع نقل قادمة من مدينة الزقازيق محملة بكمية من الخبز البلدي المدعم مقدارها ( 9600 ) رغيف مجمعة بغرض بيعها في السوق السوداء لأصحاب المطاعم بمدينة الإبراهيمية ، وتم تحرير المحضر رقم 10196 لسنة 2023 جنح ههيا و تسليم الخبز المضبوط لمخبز شركة مطاحن شرق الدلتا الكائن بميدان الزراعة بالزقازيق لبيعه للمواطنين بموجب البطاقات الذكية .

كما تمكنت الحملة أثناء مرورها أمام عزبة مختار بك بنطاق مركز ههيا من ضبط سيارة ربع نقل محملة بكمية من زيت الطعام مجهول المصدر مقدارها ( 89 ) كرتونة أنواع مختلفة ، باجمالي كمية مقدارها ( 1014 ) زجاجة سعات مختلفة ، وتم تحرير المحضر رقم 10201 لسنة 2023 جنح ههيا ، وتم التحفظ علي المضبوطات بأحد المخازن بمدينة ههيا علي ذمة المحضر .

وفي سياق متصل تمكنت الحملة أثناء مرورها على طريق صبيح / الشبراوين من ضبط عدد ( 4 ) كراتين مستحضرات تجميل ، بداخلها عدد ( 48 ) عبوة كريم و ( 48 ) عبوة معطر مجهوله المصدر باجمالي ( 96 ) عبوة ، سعة العبوة الواحدة ( 250 ) ملليلتر ، وتم تحرير المحضر رقم 10202 لسنة 2023 جنح ههيا ، وتم التحفظ علي المضبوطات بمقر الادارة علي ذمة المحضر.