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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الشرقية يتفقد منطقة الحسينية بالزقازيق ويشدد على تكثيف أعمال النظافة

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، منطقة الحسينية بمدينة الزقازيق لمتابعة النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من المنطقة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذا إزالة الإشغالات لفتح الطريق أمام حركة السيارات والمارة ولإعادة الانضباط للشارع وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشاد محافظ الشرقية بتواجد رجال المرور بالشوارع والميادين لتنظيم حركة السيارات وتسهيل حركة المارة، وكذلك تهيئة الأجواء المناسبة أمام الشركات المنفذة لأعمال الرصف والتطوير بشوارع المدينة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

وأكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء التواجد في الشارع والالتحام بالمواطنين والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة والاستماع لمشاكلهم وحلها فوراً في إطار الإمكانيات المتاحة، قائلاً: “إننا جميعاً نعمل من أجل المواطن ونسعي جاهدين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له”.

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كما أصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات بمتابعة سير انتظام العمل بمقراتهم، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، مشددا على ضرورة حسن استقبال المواطنين وتأدية الخدمات لهم بصورة لائقة، وكذا المتابعة الميدانية لمعدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها في جميع القطاعات الخدمية والتنموية لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

30 يونيو المجيدة اعمال الرصف والتطوير اعمال الرصف أعمال النظافة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشوارع والميادين

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