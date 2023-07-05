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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وفد صحة النواب يستمع لشكاوى المترددين على مستشفى العبور بالسويس.. صور

وفد صحة النواب يتفقد
وفد صحة النواب يتفقد مستشفي العبور بالسويس

أجرى وفد برلماني من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائبة سهير عبد الحميد زيارة لمستشفي العبور بحي الكويت بالسويس في ثاني أيام زيارة الوفد الميدانية في محافظة السويس لمتابعة استعدادات المحافظة للبدء في انطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة التي تأتي ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي والتي تتضمن محافظات (بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- جنوب سيناء- الأقصر -أسوان)، بخطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد. 

واستقبل الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس والدكتور أسامة القمحاوي مدير مستشفي العبور الوفد البرلماني واصطحب الوفد في جولة تفقدية في المستشفي التي تحتوي علي العيادات الخارجيه وأقسام الاستقبال والطواريء بجانب عيادات الاطفال وعيادات تنظيم الأسرة والصيدلة المجاني والحضانات وقام بشرح تفصيلي لمحتويات المستشفي  للوفد البرلماني.

واستمع النواب لشكاوي المواطنين المترددين علي المستشفي ومدي جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وكذلك متابعة سير العمل والتطوير في كافه اقسام المستشفي. 

ويضم الوفد البرلماني أعضاء لجنه الصحة وكيل اللجنة النائب محمد الوحش والنائبة سهير عبد الحميد والنائبة ايناس عبد الحليم والنائبة امنيه رجب  والنائب محمود ابو الخير والنائبة ميرفت عبد العظيم والنائب محمود العزب  والنائب احمد دندش والنائب محمود مشعل والنائبة سمر سالم.

يذكر أن الوفد البرلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم  يقوم بزيارة ميدانية لمحافظة السويس علي مدار ثلاث ايام تفقدوا خلال اليوم الأول مستشفى السويس العام والحميات بجانب استقبال محافظ السويس للوفد البرلماني أمس في ديوان عام المحافظة.

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وفد برلماني لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب مستشفى العبور الحضانات عيادات تنظيم الأسرة

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