في السعودية.. الكاف يدرس تأجيل سوبر الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

يدرس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف تأجيل مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي باعتباره حامل لقب دوري أبطال إفريقيا واتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الكونفيدرالية الي موعد لاحق.



وسبق أن أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف عن إقامة لقاء السوبر بين النادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا واتحاد العاصمة، المتوج بلقب بكأس الكونفدرالية أحد أيام 11 و12 و13 من شهر أغسطس المقبل.

واستقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" على تأجيل إقامة مباراة السوبر الأفريقي بين النادي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائرى لموعد آخر بدلا من الموعد المحدد مسبقا في أجندة الاتحاد القاري.

اجتماعات الكاف تناقش السوبر الإفريقي



وأفاد مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف أن اجتماعات الاتحاد الأفريقي في كوت ديفوار نهاية الأسبوع المقبل سوف تشهد جلسات للمكتب التنفيذي لبحث بعض النقاط مثل تعديلات على لائحة النظام الأساسى قبل عرضها علي الجمعية العمومية في كونجرس "كاف" المقرر انعقاده يوم 13 يوليو الجاري.



وذكر المصدر ذاته أن ملف السوبر الأفريقي ضمن بنود جدول الأعمال التي ستتم مناقشتها في اجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف .

أشار المصدر الي أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف طرح مقترحا بمقتضاه يتم إقامة لقاء السوبر الأفريقي بين النادي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في المملكة العربية السعودية، وذلك لتنفيذ الاتفاقية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.