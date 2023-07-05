محافظ الدقهلية: رفع 540 طن قمامة وأتربة بالشوارع والميادين

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن الحملة المكبرة لرفع التراكمات والمخلفات الصلبة والأتربة مستمرة بالشوارع والميادن والطرق الرئيسية بجميع المناطق.

وأضاف "مختار"، أنه تم رفع 530 طن من القمامة و10 أطنان أتربة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية داخل نطاق المنطقة المركزية.

وأوضح المحافظ، أنه يشارك في الحملة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة والوحدات المحلية وبمشاركة نواب رؤساء الوحدات المحلية من أجل رفع كفاءة ومستوي النظافة داخل مدينة المنصوره عروس النيل .

وأكد على أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي بالمحافظة من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم في كافة القطاعات لتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

وباشرت الحملة أعمالها بإشراف ومتابعة محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة وعماد النجار مدير ادارة البيئة وذلك بمشاركة الوحدات المحلية في كل من المنزله وبلقاس ودكرنس ونبروه وميت غمر والكردي ومنية النصر وميت سلسيل وبني عبيد واجا وشربين والمطرية والسنبلاوين وطلخا و تمي الامديد..

الجدير بالذكر أن الحملة شملت (غسيل ارصفه شارع المشايه السفليه و تقليم أشجار بشارع المشايه السفليه ورفع ناتج تقليم وترميم السياج الحديدي لسور المشايه السفليه وتشغيل المكنسيه علي الطريق السريع ونظافه كباري سندوب وتم تكثيف النظافة ورفع المخلفات والاتربة بشوارع المشايه والجمهورية وعبد السلام عارف وقناه السويس والطريق الدائري و ميدان الطميهي وأحمد ماهر والعبور والمجزر وسندوب والدراسات والترعه و الصدر وبورسعيد والجلاء وجيهان وسوق ستوته)..

يشار إلى أن هذه الحملات يتم تنفيذها في اطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية"حرصا علي المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.

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