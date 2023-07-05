عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: رفع 540 طن قمامة وأتربة بالشوارع والميادين

حملات نظافه
حملات نظافه

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن الحملة المكبرة لرفع التراكمات والمخلفات الصلبة والأتربة مستمرة بالشوارع والميادن والطرق الرئيسية بجميع المناطق.
وأضاف "مختار"، أنه تم رفع 530 طن من القمامة و10 أطنان أتربة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية داخل نطاق المنطقة المركزية. 
وأوضح المحافظ، أنه يشارك في الحملة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة والوحدات المحلية وبمشاركة نواب رؤساء الوحدات المحلية من أجل رفع كفاءة ومستوي النظافة داخل مدينة المنصوره عروس النيل .
وأكد على أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي بالمحافظة من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم في كافة القطاعات لتحسين الصورة البصرية للمواطنين.
وباشرت الحملة أعمالها بإشراف ومتابعة محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة وعماد النجار مدير ادارة البيئة وذلك بمشاركة الوحدات المحلية في كل من المنزله وبلقاس ودكرنس ونبروه وميت غمر والكردي ومنية النصر وميت سلسيل وبني عبيد واجا وشربين والمطرية والسنبلاوين وطلخا و تمي الامديد.. 
الجدير بالذكر أن الحملة شملت (غسيل ارصفه شارع المشايه السفليه و تقليم أشجار بشارع المشايه السفليه ورفع ناتج تقليم وترميم السياج الحديدي لسور المشايه السفليه وتشغيل المكنسيه علي الطريق السريع ونظافه كباري سندوب وتم تكثيف النظافة ورفع المخلفات والاتربة بشوارع المشايه والجمهورية وعبد السلام عارف وقناه السويس والطريق الدائري و ميدان الطميهي وأحمد ماهر والعبور والمجزر وسندوب والدراسات والترعه و الصدر وبورسعيد والجلاء وجيهان وسوق ستوته)..
يشار إلى أن هذه الحملات يتم تنفيذها في اطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية"حرصا علي المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.

FB_IMG_1688563378730
FB_IMG_1688563378730
FB_IMG_1688563374431
FB_IMG_1688563374431
FB_IMG_1688563370929
FB_IMG_1688563370929
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الشوارع والميادين المنطقة المركزية رفع التراكمات والمخلفات رفع التراكمات محافظ الدقهلية ورفع المخلفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن

أوائل الدبلومات الفنية 2023.. 29 طالبا على مستوى الجمهورية معظمهم «بنات»

أوائل الدبلومات الفنية 2023 ... والنتيجة برقم الجلوس عبر هذا الرابط

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الصناعية 2023 برقم الجلوس

إيقاف نجم منتخب مصر 6 أشهر بسبب المنشطات

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.. شوف درجاتك

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. اعرف درجاتك من هنا

البنات كسبت.. 22 طالبة في قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023

موضوعات متعلقة

الدقهلية: التحقيق مع 124 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة لتغيبهم عن العمل

ترشيحاتنا

التحسين راجع .. بشرى سارة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة 2023

أمريكا تكشف عملاء المخابرات الروسية في حكومة وجيش أوكرانيا

قبل أيام من طرحه.. اعرف مواصفات سامسونج Galaxy M34

أرخص سيارة هيونداي مستعملة في السعودية.. صور

السفير التركي لدى القاهرة: ننتظر المزيد من التعاون مع مصر

مفاجأة لطلاب الثانوية العامة|5000 طالب "قفلوا" امتحان الكيمياء 2023 رغم الشكاوى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 أعشاب رخيصة تمنع دخول الحشرات للمنزل نهائيا

زجاجة الماء بـ200 جنيه|جوري بكر تستغيث من الساحل الشرير.. وهذا أول تحرك رسمي

تطير في السماء.. شاهد|سيارة كهربائية جديدة تلفت الأنظار وهذا سعرها وموعد طرحها

شيف يثير جدلا بطهيه تمساحا كاملا في المكسيك.. ومعلقون: مهدد بالسجن

فيديو

سطلانة تغزو العالم..أغنية الأهلي تحلق في سماء قطر وإسبانيا والمغرب وهندسة طنطا «فيديوجراف»

أمام سفارتها ببريطانيا.. إشعال النار في علم السويد ردا على واقعة حرق المصحف

اتشتمت ولن اعتذر.. أحمد سعد يكشف الحقيقة الكاملة في أزمة تونس

بعمل لابني حاجة كويسة.. جوري بكر تتقدم للحصول على باسبور دولة أجنبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ