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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

«البحوث الإسلامية» يعلن الفائزين من الطلاب المصريين والوافدين في مسابقة «ثقافة بلادي»

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أسماء الفائزين بمسابقة «ثقافة بلادي»؛ والتي دشنها المجمع في وقت سابق وشارك فيها الطلاب المصريين والوافدين من الدارسين بالأزهر، حيث مرت المسابقة بعدة مراحل وبمشاركة خبراء من الداخل والخارج، وبالتعاون مع الهيئة العامة لتنشيط السياحة بوزارة السياحة والآثار، وزارة الثقافة، وجميع قطاعات الأزهر الشريف.


وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيَّاد: إن المسابقة استهدفت نقل ثقافتنا المصرية إلى غيرها من ثقافات الشعوب الأخرى، وذلك عن طريق التزامل بين طالبين: طالب مصري، وآخر وافد يتعلم على أرض مصر ويدرس بالأزهر الشريف، وانطلاقًا من دور الأزهر الشريف المعرفي والتوعوي، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب – شيخ الأزهر. 


أضاف عيَّاد أن المسابقة ركَّزت على تأكيد الريادة العلمية والمجتمعية للأزهر الشريف من خلال تعريف الوافدين ودمجهم بثقافة المجتمع المصري وأعرافه وعاداته وتقاليده، ومن ثم تمكينهم من اللغة العربية عامة واللهجة المصرية خاصة، وتعريف الطالب المصري بثقافات الشعوب الأخرى وأعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم، وتنشيط السياحة المصرية من خلال تعريف الوافدين بأبرز الأماكن السياحية والأثرية والحضارية في مصرنا الحبيبة، وتنمية روح التعاون بين الطلاب المصريين والوافدين، وتحقيق الأمن المجتمعي من خلال بثّ روح الألفة والتعاون، وتفعيل المشاركة الهادفة بين الأزهر وقطاعات الدولة المختلفة. 


فيما أشارت د. إلهام شاهين إلى أن جوائز المسابقة عبارة عن جوائز مالية للفائزين على خمسة مستويات ولكل مستوى عدد من المراكز الفائزة والمستوفية للشروط والضوابط بإجمالي (370) ألف جنيه مصري، الأولى: خمس جوائز قيمة الجائزة ٢٥ ألف جنيه، الثانية: خمس جوائز قيمة الجائزة عشرون ألف جنيه ، الثالثة: خمس جوائز قيمة الجائزة عشرة آلاف جنيه، الرابعة: عشر جوائز قيمة الجائزة سبعة آلاف جنيه، الخامسة: خمس جوائز قيمة الجائزة خمسة آلاف جنيه، كما تقدم وزارة السياحة جائزة  لكل الطلاب الفائزين، وهي عبارة عن زيارات للمعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والفيوم، ٣٠ جائزة لستين فائز، كما يقدم المجلس الأعلى للثقافة مجموعة من الكتب القيمة، لكل الطلاب الفائزين.


كما ضمت المسابقة عشرة محاور تمثلت في: المحور المعرفي: ويهدف إلى تعرف الطالبين المشاركين في المسابقة على ثقافة بلديهما بما تشمله من أعراف وعادات وتقاليد، المحور المهاري: ويهدف إلى اكتساب الطالبين جملة من المهارات المتنوعة كمهارة اللغة، ومهارات فنون الرسم والتصوير، ومهارات التعامل مع الحاسوب والشبكات العنكبوتية، وغيرها، المحور العلمي: ويهدف إلى تسهيل مدارسة بعض العلوم المختلفة فيما بين الطالبين، وكشف الغامض من عباراتها خلال مدة المسابقة، المحور الثقافي: ويهدف إلى الاطلاع النظري على جملة من الأماكن السياحية، والأثرية، والحضارية سواء في بلدنا مصر، أو في البلاد الأخرى، المحور السياحي: ويهدف إلى الاطلاع العملي عن طريق زيارات ورحلات منظمة لتلك الأماكن السياحية، والأثرية، والحضارية في مصرنا الحبيبة؛ تنسيقًا مع الجهات المعنية من وزارتي السياحة والثقافة معًا، المحور التكنولوجي: ويهدف إلى ممارسة الطالبين لفنيات تكنولوجية تتعلق بجودة التوثيق من فيديوهات وصور وأوراق إلكترونية سوف تُطلب من كافة المتسابقين، المحور الوجداني: ويهدف إلى تحقيق روح الألفة والمحبة والتآخي نتيجة التفاعل النشط بين الطالبين خلال هذه المسابقة، محور النشر: وهي درجة تعطى لأعلى المتسابقين تفوقًا في نشر إعلان هذه المسابقة على مواقع التواصل المتنوعة والمختلفة، محور التميز: وهو خاص بمن يحصل على أعلى الدرجات في المحاور الثمانية السابقة، محور المقابلات: وهي مقابلات تجرى للمتأهبين للفوز، وذلك قبل إعلان النتيجة النهائية.

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