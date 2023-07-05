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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خفض نفايات الغذاء هدف جديد للأمم المتحدة.. كيف يتحقق؟

الامم المتحدة
الامم المتحدة

تسعى منظمة الأمم المتحدة لتحقيق هدف جديد يعمل على خفض درجات الحرارة حول العالم ويتمثل في خفض نفايات النسيج والغذاء بالاتحاد الأوروبي.

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وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية، من بين 12.6 مليون طن من نفايات النسيج، التي يتم إنتاجها كل عام، في التكتل، هناك 5.2 مليون طن من الملابس أو الأحذية، مع جزء صغير فقط، يتم إعادة استخدامه أو إعادة تدويره.

ونظراً لأن حرق نفايات النسيج، يمثل عبئاً ثقيلاً على البيئة ويسبب انبعاثات إضافية من غازات الاحتباس الحراري، فإن المفوضية تريد تحويل عبء التخلص من تلك النفايات أكثر إلى المنتجين وتحسين جمع النفايات وزيادة قابلية إعادة التدوير.

وقدمت المفوضية أيضاً أهدافاً جديدة للحد من إهدار الغذاء.

وستقلص الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي النفايات بواقع 10 في المائة، خلال المعالجة والتصنيع والنفايات المتولدة في المطاعم وخدمات الغذاء والأسر، بواقع 30 في المائة، بحلول عام 2030 ومراجعة التقدم بحلول نهاية عام 2027.

الأمم المتحدة درجات الحرارة نفايات

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