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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضحية كولر .. الزمالك ينتظر كلمة نجم الأهلي لضمه رسميا

الأهلي
الأهلي

ينتظر مسئولو نادي الزمالك ، كلمة أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأخيرة لحسم ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وتأكد رحيل أيمن أشرف عن الأهلي بشكل رسمي بناء على رغبة السويسري كولر مدرب الأهلي ، خاصة وأن اللاعب ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري .

ودخل الزمالك في مفاوضات مع أيمن أشرف لحسم ضمه للقلعة البيضاء ، وطالب اللاعب مهلة من الوقت لحسم موقفه من الانضمام للأبيض بشكل رسمي.

ويسعى مسئولو الزمالك إلى التعاقد مع عدد من اللاعبين السوبر لتدعيم الفريق والعودة من جديد للمنافسة على كافة البطولات .

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