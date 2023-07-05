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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمين عام الأوبك: نتطلع لانضمام 4 دول جديدة للمنظمة

الأمين العام لمنظمة
الأمين العام لمنظمة لدول المصدرة للنفط "أوبك" هيثم الغيص

كشف الأمين العام لمنظمة لدول المصدرة للنفط "أوبك" هيثم الغيص ،اليوم الأربعاء، عن تطلع المنظمة لزيادة عدد الدول الأعضاء حيث تم التشاور مع دول أذربيجان وماليزيا وبروناي والمكسيك للانضمام للمنظمة للمساهمة في تقوية "أوبك".

وقال الغيص في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات مؤتمر أوبك الدولي في دورته الثامنة الذي انطلق اليوم في العاصمة النمساوية فيينا، أن المشاورات مع الدول الجديدة من خارج المنظمة يسهم في تعزيز تماسك وتقوية "أوبك".

وأشار الغيص إلى أن المنظمة لا تستهدف انضمام عدد معين من الدول ولكن تستهدف دول لديها نفس التوجه الاستراتيجي حول المحافظة على أسواق النفط واستقرارها.


وأوضح هيثم الغيص أمين عام أوبك إلى أن الدول الأربعة التي تم التشاور معها متكاتفة مع المنظمة منذ العام 2017 ومرت بتحديات خلال انهيار الأسواق وجائحة كورونا في عام 2020 وبالتالي جميع هذه الدول لديها الهدف المشترك الذي يصب في مصلحة استقرار أسواق النفط.

الهدف المشترك التوجه الاستراتيجي الامين العام الامارات اذربيجان

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