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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يعلن حصيلة الاعتقالات في جنين

رئيس وزراء إسرائيل
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ،اليوم الأربعاء، إن العملية العسكرية في جنين أسفرت عن اعتقال نحو 300 شخص وكانت الأكبر منذ عقدين.

 وأوضح نتنياهو أن عملية جنين مثلت تغييرا في قدرات وسياسة إسرائيل، مؤكدا أن العملية العسكرية ثبتت أننا لن نعتمد على رد الفعل بل بالمبادرة.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية مدينة جنين بضربات بطائرات مسيرة أمس الأول، الاثنين، في واحدة من أكبر العمليات في الضفة الغربية منذ 20 عاما ، مما أسفر عن مقتل 10 فلسطينيين على الأقل واشترك مئات الجنود في معارك متفرقة بالأسلحة النارية استمرت حتى المساء.

وسمع دوي إطلاق نار وانفجارات على مدار اليوم مع استمرار الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاتلين من كتائب جنين المكونة من جماعات مسلحة متمركزة في مخيم اللاجئين المكتظ بالمدينة.

قال مسؤول فلسطيني إن نحو 3000 فلسطيني غادروا مخيم جنين إثر العملية الإسرائيلية.
 وفي المقابل نفى الجيش الإسرائيلي إصدار أوامر بإخلاء مخيم جنين وشهدت المدينة تحركات لدبابات وآليات ثقيلة إسرائيلية في محيطها وبعضها تقدم نحو وسط المدينة.
 ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى تدخل دولي لوقف تهجير المدنيين من منازلهم في مخيم جنين.

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