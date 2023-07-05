بعد شكوى الزمالك ضده .. رد فعل مثير من يوسف أسامة نبيه

نشر يوسف أسامة نبيه صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي على إنستجرام.

وظهر يوسف في الصورة برفقة إمام عاشور خلال تواجدهما لقضاء الإجازة الصيفية.

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك أن النادي تقدم بشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم ضد الثنائي يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر لاعبا الفريق لانقطاعهما عن التدريبات.



وأضاف مدير الكرة في تصريحات خاصة أن النادي أرسل شكوى رسمية للجبلاية عقب انقطاع الثنائي عن التدريبات في الفترة الماضية .

وكان يوسف أسامة وسيف جعفر وقعا على عقود الانتقال لبيراميدز في الموسم المقبل في صفقتي انتقال حر ورفضا التجديد للأبيض.

وفي سياق متصل رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا بعد الفوز على المقاولون في كأس مصر.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء فيوتشر المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.