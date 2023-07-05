مجلس الزمالك يصرف مكافآت خاصة لتحفيز اللاعبين

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك صرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد الفوز على المقاولون العرب بسداسية مقابل هدف في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

جاء قرار المجلس بصرف مكافآت خاصة للاعبين لتحفيزهم على مواصلة مسيرة الانتصارات والمنافسة على لقب كأس مصر وتحقيق الفوز في المباريات المتبقية في مسابقة الدوري الممتاز.

وأستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء فيوتشر المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز

وتأهل فريق الزمالك لنصف نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على المقاولون العرب بسداسية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في دور الثمانية للبطولة ليضرب موعدا مع بيراميدز في دور الأربعة .