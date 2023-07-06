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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم المصري يوقع للبنك الأهلي .. تفاصيل

صدى البلد

أعلن الإعلامي عمرو ربيع ياسين عن انتقال محمد جريندو لاعب المصري ينتقل الي صفوف البنك الاهلي.

و كتب عبر فيسبوك: محمد جريندو لاعب المصري ينتقل الي صفوف البنك الاهلي بداية من الموسم القادم.

و في سياق اخر قررت منظمة مكافحة المنشطات المصرية، إيقاف محمد هلال، لاعب نادي البنك الأهلي ومنتخب مصر الوطني، بعد سقوطه في اختبار تعاطي المنشطات.

 

إيقاف نجم منتخب مصر 6 أشهر بسبب المنشطات

جاء ذلك بعدما تلقى نادي البنك الأهلي، خطابا رسميا من منظمة مكافحة المنشطات المصرية، يفيد بإيقاف محمد هلال، نجم الفريق، لمدة 6 أشهر بسبب ظهور إيجابية عينته.

 

إيقاف نجم منتخب مصر 6 أشهر بسبب المنشطات

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ومن المقرر أن يستند نادي البنك الأهلي في الاستئناف إلى أن محمد هلال لم يتعمد الحصول على المنشطات.

عمرو ربيع ياسين محمد جريندو البنك الاهلي

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