نجم المصري يوقع للبنك الأهلي .. تفاصيل

أعلن الإعلامي عمرو ربيع ياسين عن انتقال محمد جريندو لاعب المصري ينتقل الي صفوف البنك الاهلي.

و كتب عبر فيسبوك: محمد جريندو لاعب المصري ينتقل الي صفوف البنك الاهلي بداية من الموسم القادم.

و في سياق اخر قررت منظمة مكافحة المنشطات المصرية، إيقاف محمد هلال، لاعب نادي البنك الأهلي ومنتخب مصر الوطني، بعد سقوطه في اختبار تعاطي المنشطات.

إيقاف نجم منتخب مصر 6 أشهر بسبب المنشطات

جاء ذلك بعدما تلقى نادي البنك الأهلي، خطابا رسميا من منظمة مكافحة المنشطات المصرية، يفيد بإيقاف محمد هلال، نجم الفريق، لمدة 6 أشهر بسبب ظهور إيجابية عينته.

إيقاف نجم منتخب مصر 6 أشهر بسبب المنشطات

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ومن المقرر أن يستند نادي البنك الأهلي في الاستئناف إلى أن محمد هلال لم يتعمد الحصول على المنشطات.