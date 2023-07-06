أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 6 يوليو 2023

ينشر موقع “صدى البلد” سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات في البنوك المصرية.
وجاءت الأسعار كالتالي:
سعر الدولار في البنك المركزي
1 دولار = 30.83 شراء.
1 دولار = 30.95 بيع.
سعرالدولار في بنك إسكندرية
1 دولار = 30.85 شراء.
1 دولار =30.95 بيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
1 دولار = 30.75 شراء.
1 دولار =30.85 بيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
1 دولار = 30.85 شراء.
1 دولار = 30.95 بيع.
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
1 دولار = 30.89 شراء.
1 دولار = 30.79 بيع.
سعر الدولار في بنك مصر
1 دولار = 30 .75 شراء.
1 دولار = 30.85 بيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
1 دولار = 30.9 شراء.
1 دولار = 30 للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
1 دولار = 30.85 شراء.
1 دولار =30.95 بيع.