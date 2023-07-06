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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 6 يوليو 2023

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد” سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات في البنوك المصرية. 

وجاءت الأسعار كالتالي: 


سعر الدولار في البنك المركزي 

1 دولار = 30.83 شراء. 
1 دولار = 30.95 بيع. 
 

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سعرالدولار في بنك إسكندرية

1 دولار = 30.85 شراء.  
1 دولار =30.95 بيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

1 دولار = 30.75 شراء. 
1 دولار =30.85 بيع. 


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 

1 دولار = 30.85 شراء. 
1 دولار = 30.95 بيع.

 

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 

1 دولار =  30.89 شراء. 
1 دولار = 30.79 بيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر 

1 دولار =  30 .75 شراء. 
1 دولار = 30.85 بيع.  

 

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

1 دولار = 30.9 شراء. 
1 دولار = 30 للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

1 دولار =  30.85 شراء. 
1 دولار =30.95 بيع.

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