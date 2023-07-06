بعد اجتماع البنك المركزي الأمريكي.. مفاجأة بشأن أسعار الدولار عالميا

ارتفع الدولار على نطاق واسع، اليوم الخميس، بعد صدور محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، والذي عزز توقعات رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

واقترب الين بالقرب من مستوى 145 الرئيسي مقابل الدولار، وهو المستوى الذي استدعى تدخل السلطات اليابانية في سبتمبر الماضي، حسبما أفادت “رويترز”.

ولامس اليورو أدنى مستوى في أسبوع عند 1.0843 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، بينما انخفض الجنيه الإسترليني 0.08 إلى 1.26925 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.04 بالمائة إلى 103.38.

وزاد الين بأكثر من 0.2 بالمائة إلى 144.30 مقابل الدولار، إذ أدت المخاوف حيال تدخل محتمل من السلطات اليابانية لدعم العملة لكبح انخفاضها.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.04 بالمائة إلى 0.6651 دولار، بعد أن انخفض بأكثر من 0.5 بالمائة في الجلسة السابقة.

وسجل اليوان الصيني في أحدث تعاملات 7.2593 للدولار في السوق الخارجية بعد أن انخفض نحو 0.4 بالمائة في الجلسة السابقة.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في يونيو ، الذي صدر أمس، الأربعاء، أن الغالبية العظمى من صانعي السياسة يتوقعون مزيدا من التشديد في السياسة النقدية الأمريكية، حتى بعد اتفاقهم على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي.

أدى ذلك إلى ارتفاع الدولار قليلا، وكذلك عوائد سندات الخزانة.