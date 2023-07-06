أصلها يوناني تركي| حلوى لقمة القاضي.. أسرار طريقة عملها زي المحلات

لقمة القاضي التي يطلق عليها كذلك العوامة أو الزلابية وتعد من الحلويات الشرقية الشهيرة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل أو شراؤها من الخارج.

وقد عرف الشعب العربي لقمة القاضي من اليونانيين والأتراك، وتطورت وتغيرت بعدة طرق بعد ذلك، فأصبحت تحلى بالعسل والسكر المطحون، أو النوتيلا أو الكراميل، و جداً، وهي من الوصفات سريعة التحضير وسيحبها الجميع.

المقادير

2 كوب دقيق أبيض

1 كوب ماء دافئ

ملعقة كبيرة سكر أبيض

1ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة خميرة فورية

رشة ملح

رشة فانيليا

زيت للقلي



للتقديم:

شربات

سكر بودرة



خطوات التحضير:

في بولة متوسطة، نذيب السكر والخميرة في الماء الدافئ، ونضع معهم ربع كوب من الدقيق، ونخلطهم جيداً.

نغطي البولة، ونتركها لمدة 15 دقيقة حتى تختمر.

في بولة أخرى، نخلط باقي الدقيق مع النشا والملح والفانيليا.

نضيف خليط الخميرة إلى المكونات الجافة، ونقلبها جيداً حتى تتجانس المكونات ونحصل على عجينة مطاطية القوام.

نغطي البولة بنايلون، ونتركها في مكان دافئ لمدة نصف ساعة حتى تختمر.

في مقلاة غويطة، نضع زيت غزير على نار متوسطة حتى يصبح دافئا.

ندهن إحدى يدينا بالزيت ونبلل ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" بالزيت.

نشكل العجينة بالملعقة ونضعها في الزيت.

نقلي لقمة القاضي في الزيت لمدة 3 - 5 دقائق وتكون بلون ذهبي فاتح، ثم ترفع على ورق مطبخ لتتخلص من الزيت الزائد.

عند التقديم، نقلي لقمة القاضي مرة أخرى حتى تصبح ذهبي اللون، ونرفعها على ورق مطبخ لتتخلص من الزيت الزائد.

نغمس لقمة القاضي في الشربات البارد أو نرش عليها السكر البودرة.

نقدم لقمة القاضي دافئة أو باردة حسب الرغبة.