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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 66 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة بالمنيا

حررت مديرية التموين بالمنيا 66 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 66 مخالفة تموينية منها 52 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – توقف عن التشغيل – عدم وجود سجلات) و14 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار – عدم وجود شهادة صحية - بيع بأزيد من الثمن ).

 

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