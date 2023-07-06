انفجارات مدوية.. قصف إسرائيلي يستهدف محيط بلدة كفرشوبا الحدودية اللبنانية

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس: "متابعة للانفجار بالقرب من قرية الغجر، فبعد تحقيق لقوات الجيش التي وصلت للمكان اتضح أنه تم إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية انفجرت بالقرب من الحدود داخل مناطق سيطرتنا".

وأضاف: "وردًّا على ذلك يقوم الجيش حاليًا بمهاجمة منطقة الإطلاق داخل لبنان. يتبع لاحقًا".



وفي وقت سابق، نقل موقع “والا” الإسرائليلي عن مصدر في الجيش الإسرائيلي قوله، إنه "لم يتم إطلاق أي صاروخ من لبنان باتجاه إسرائيل"، مشيراً إلى ما جرى على الحدود، صباح اليوم الخميس، ناجم عن "انفجار لغم".

وكانت وكالة “رويترز” نقلت عن ثلاثة مصادر أمنية مطلعة (لم تسمها)، اليوم، الخميس، أنه تم إطلاق صاروخ واحد على الأقل من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، وسط أنباء عن دوي انفجارين في محيط بلدة كفرشوبا الحدودية جنوبي لبنان.

فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية، بسماع دوي انفجارين، ووفقاً للتقارير، فإن أصوات الانفجارات سمعت بمحاذاة الجزء السوري لقرية الغجر وفي محيط مزرعة بسطرة اللبنانية.