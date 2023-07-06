مؤتمر لمناقشة خارطة الطريق للحد من الانبعاثات الكربونية وفقا لتوجهات الحكومة

عقد نادي رؤساء قطاع الطاقة المؤمنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مصر اجتماعا موسعا لكشف النقاب عن أحدث التوجهات الرئيسية للحد من الانبعاثات الكربونية في الصناعات المختلفة، وذلك تماشياً مع توجهات الحكومة المصرية لتحقيق الاستدامة في مختلف المجالات وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

وعرضت منى عيسى، نائب الرئيس لحلول الطاقة المؤمنة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ثلاثة مبادئ رئيسية لنهج متكامل بهدف ترشيد الاستهلاك من أجل كفاءة أفضل وتطبيق الاقتصاد الدائري. يستند هذا النهج إلى مفهوم الكهرباء 4.0، والذي يوضح لشركاء شنايدر إلكتريك أن نجاح الشركات الرائدة في تحقيق نتائج مستدامة يبدأ من الداخل من خلال وضع الاستراتيجيات، والتحول الرقمي، وأخيرًا الحد من الانبعاثات الكربونية، مما يمهد الطريق لاستخدام طاقة صديقة للبيئة، أكثر نظافة وذكاء.

واضافت عيسى ان هذة الفاعليات بمثابة "صندوق للأفكار" حيث استطاع المشاركين في الفعالية التعرف عن قرب على برامج الشراكة، وكل ما هو جديد في قطاع الطاقة المؤمنة، والنتائج الخاصة بأداء هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للسنة المالية 2022.

وتابعت قائلا : " نؤمن بأهمية تعزيز التعاون الصناعي وتقديم حلول متقدمة يمكن الاعتماد عليها ويمكنها أن تحدث فارقاً."