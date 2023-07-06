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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيط يحذر من خطورة تأثير النزاع السوداني على أمنها الغذائي والعربي

اجتماع أبوالغيط ومدير
اجتماع أبوالغيط ومدير عام منظمة التنمية العربية

استقبل السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023 بمقر الأمانة العامة السيد د. إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

 

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط استمع  إلى الإحاطة التي قدمها د. الدخيري حول مستجدات الأوضاع   ووضع القطاع الزراعي السوداني. 

وحذّر أبو الغيط من خطورة تأثير النزاع القائم على الأمن الغذائي السوداني والعربي، حيث أدى الاقتتال إلى تعطل المشروعات الزراعية وتوقف نقل السلع  وتلف كميات كبيرة منها و ارتفاع أسعارها، مشيرا إلى أن  هذه الأوضاع الخطيرة تستدعي سرعة التحرك عربيا و دوليا.

كما ناقش الخطوط العريضة لخطة إنقاذ الموسم الزراعي السوداني التي أعدتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة وتهدف إلى تأمين التجارة و سلاسل الإمداد بالحبوب والمنتجات الغذائية.

وقال رشدي ان خطة الإنقاذ المعدة تستهدف بشكل أساسي تمكين المزارعين السودانيين من تصدير سلعهم محليا و في دول الجوار.

و في هذا الصدد وجه بتشكيل لجنة من عضوية المنظمة العربية للتنمية الزراعية و القطاعات المعنية بالأمانة العامة والمندوبية الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية والجهات العربية و الدولية ذات الصلة، وذلك تنفيذا لقرارات القمة العربية بشأن ملفي السودان والأمن الغذائي العربي.

و تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن اللقاء تناول عددا من الموضوعات الأخرى المتعلقة  بالصعوبات التي تواجه قطاعي المصارف و النقل بالسودان وكذا بتنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي وغيرها.

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