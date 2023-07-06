أمن القاهرة يكشف ادعاء مواطن تعرضه للاعتداء وسرقة أمواله في عين شمس

كشف رجال أمن القاهرة حقيقة تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" متضمناً إدعاء كاذب لأحد الأشخاص بقيام آخرين بالتعدى عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى بالقاهرة حيث تبين عدم صحه الواقعة تم ضبط المدعي وجاري عرضه علي النيابة للتحقيق .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" متضمناً إدعاء أحد الأشخاص بقيام 3 آخرين من جنسية إحدى الدول الأفريقية بالتعدى عليه وإحداث إصابته بجروح متفرقة بالجسم والإستيلاء منه على مبلغ مالى عقب قيامه بسحبه من إحدى ماكينات الصراف الآلى بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

بالفحص أمكن التوصل للشاكى ويعمل موظفا بإحدى الشركات مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبإستدعائه وسؤاله قرر بقيام عدد 3 أشخاص بالتعدى عليه وإحداث إصابته ، والاستيلاء منه على ملبغ مالى .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وبإعادة مناقشة المذكور عدل عن أقواله ، واعترف بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وتراكم الديون عليه لدى أصدقائه، إختمر فى ذهنه إختلاق الواقعة ، وفى سبيل ذلك قام بإحداث إصابته ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور لإدعائه الكاذب وتولت النيابة العامة التحقيق.