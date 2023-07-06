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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اللمسات النهائية لقرية التراث بشرم الشيخ.. تضم 10 حرف يدوية

قرية تراثية بشرم
قرية تراثية بشرم الشيخ

تستعد مدينة شرم الشيخ لافتتاح أكبر قرية للتراث السيناوي الملحقة في مضمار الهجن الدولي والتي تعتبر إضافة للتراث السيناوي حيث تضم عشر حرف يدوية من الفن السيناوي.

 

وتابع  اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، خلال جولة تفقدية، اليوم، اللمسات النهائية وآخر المستجدات الخاصة  بالأعمال الإنشائية للقرية التراثية التي يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.


وأشار المحافظ إلى أن القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية و 2 قاعة عرض، مخازن، مسجد ، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة علاوة علي  لاند سكيب.


وشدد فودة  على الانتهاء من اللمسات الأخيرة للأعمال الجارية تمهيدا للافتتاح وجاهزية الاستعداد الدائم  لإقامة الفعاليات.


أشار المحافظ إلى أن ذلك في إطار الاستعداد للمهرجان المصري الإماراتي الثاني لسباقات الهجن والتراث، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور كبار الشخصيات من مصر والإمارات العربية المتحدة.

 

قرية تراثية

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اللواء خالد فودة قرية التراث شرم الشيخ الإفتتاح

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