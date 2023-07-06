إيهاب عبدالرحمن يحقق ذهبية رمي الرمح بدورة الألعاب العربية

حقق إيهاب عبدالرحمن لاعب منتخب مصر لألعاب القوى، الميدالية الذهبية لمنافسات رمي الرمح بدورة الألعاب العربية المقامة حاليا بالجزائر.

ونجح إيهاب عبدالرحمن في تحقيق الميدالية الذهبية لدورة الألعاب العربية بعد أن حقق مسافة 80.50 متر في المنافسات التي أقيمت اليوم بمدينة وهران بالجزائر.

وتشارك مصر في دورة الألعاب العربية في بعض منافسات ألعاب القوى ورفع الأثقال.

وقام محمد عبدالمقصود بإهداء درع اللجنة الأولمبية المصرية لعمدة قرية إقامة البعثات المشاركة خلال مراسم رفع علم مصر.

وأجرى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية اتصالات بالبعثة اليوم للإطمئنان على كافة الأمور وتوفير كافة الإمكانيات لبعثة مصر وتذليل جميع العقبات.