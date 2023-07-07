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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ناهد السباعي تستعرض أنوثتها في إطلالة جديدة

ناهد السباعي
ناهد السباعي

شاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها ومحبيها، أحدث إطلالاتها، في آخر ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات  "إنستجرام".

خطفت ناهد الأضواء بإطلالة مثيرة وجذابة، مرتدية جمبسوت جرئ ويتميز بفتحة في منطقة البطن، مصمم من قماش منقوش بالورود، مما عكس جمالها وقوامها الممشوق.

اعتمدت ناهد تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها إذ إنها جمعت خصلات شعرها بطريقة جذابة، ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون الأحمر في الشفاه.

وشاركت ناهد السباعي بطولة مسلسل «الأجهر» الذي ضم كوكبه ونخبه من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، دره، ساره سلامه، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، مصطفى أبو سريع، انوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعه، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفة عبد الرسول، نور النبوى، بدريه طلبه، محمد جمعه، محمد التاجى، نهله سلامه، ياسر الزنكلونى، محمد عبد الجواد، علاء عوض، حمدى هيكل، حسنى شتا، محمد خميس، أحمد حبشى، قصى الأمين.

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IMG_٢٠٢٣٠٧٠٦_٢٣٢٠٣٥
ناهد السباعي توب مكشوف إطلالة مثيرة الألوان الترابية النجم عمرو سعد تستعرض انوثتها

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