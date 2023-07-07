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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ضياء رشوان يكشف تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء لزيادة الاستثمارات.. تفاصيل

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الإعلامي ضياء رشوان، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لديه نشاط مستمر واجتماعات مختلفة في العديد من المجالات، حيث إنه عقد اجتماع مع الشيخ فيصل الهادي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة المراعي السعودية، وعدد من مسؤولي شركة "بيتي" للصناعات الغذائية للعمل على زيادة استثمارات الشركة في السوق المصرية.

وأضاف "رشوان"، خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "etc"، أن  الاجتماع حضره المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومصطفى إبراهيم الصياد نائب وزير الزراعة وشؤون الثروة الحيوانية والسمكية، والرئيس التنفيذي لشركة "بيتي" للصناعات الغذائية، وهي أحد الشركات التابعة لشركة سعودية داخل مصر.

وتابع، أن رئيس الوزراء خلال الاجتماع رحب بالضيوف، وأشاد بالاستثمارات الخاصة بالشركة في مصر، ودورها في دعم استراتيجية الأمن الغذائي في مصر، مؤكدا على الحرص على تشجيع الشركة من أجل التوسع في مشروعاتها في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، وكذلك زيادة فرص تصدير المنتجات إلى المزيد من الأسواق العالمية.

واستكمل، أن نائب الرئيس التنفيذي لشركة المراعي السعودية أكد أن اجتماعه مع رئيس الوزراء يأتي امتداد لاجتماعات سابقة مع رئيس مجلس إدارة الشركة في شهر فبراير الماضي، معربا عن تقديره للرئيس السيسي الذي يدعم الاستثمارات السعودية في مصر، مشددا على أن الشركة تؤكد التزامها بالتوسع في استثماراتها في مصر، ويفخر بأن شركة بيتي تعمل على تحقيق الأمن الغذائي في السوق المصرية، وأن الشركة تصدر لأكثر من 40 دولة، وتوظف حوالي 5 آلاف موظف بصورة مباشرة، فضلا عن 20 ألف فرصة عمل بصورة غير مباشرة، وأن الحليب الخام الذي يُمد للشركة يأتي من المزارع المصرية.

ضياء رشوان رئيس الوزراء المراعي استثمارات

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