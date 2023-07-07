مصر تستهل مشوارها بمونديال شباب الطائرة أمام البرازيل

يستهل المنتخب الوطني لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة بقادة مديره الفني هاني مصيلحي، مشواره في بطولة العالم المقامة بالبحرين خلال الفترة من 7 وحتى 16 يوليو الجاري بمواجهة نظيره البرازيلي في أولى لقاءات المنتخبين بالمجموعة الثانية من البطولة المونديالية.

ومن المقرر، أن ينطلق اللقاء في تمام الثانية ظهر الجمعة على صالة المنامة بالعاصمة البحرينية.

وتضم قائمة الفراعنة في البطولة 12 لاعبًا وهم: "ياسين محمد، عمر عابد، زياد أسامة، أحمد ياسر، عبد الرحمن محمد، أحمد إبراهيم، عبد الله إبراهيم، حازم أشرف، علي وائل، عمرو أحمد، حمزة الصافي، وياسين أشرف".

وتضم المجموعة الثانية إلى جوار أبناء النيل وراقصي السامبا منتخبي "إيطاليا - المكسيك".

ويترأس بعثة منتخبنا الوطني في البحرين، الدكتور وائل قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بينما يقود المنتخب فنيًا هاني مصيلحي، ومصطفى هلال مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محللًا تقنيًا، والدكتور محمد يونس طبيبًا.

الجدير بالذكر، أن المنتخب المصري صعد لهذه البطولة عقب تتويجه بلقب بطولة أفريقيا عقب فوزه على نظيره التونسي بنتيجة 3-1 في النهائي الذي أقيم في تونس الماضي من العام الماضي.