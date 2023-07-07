عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تستهل مشوارها بمونديال شباب الطائرة أمام البرازيل

صدى البلد

يستهل المنتخب الوطني لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة بقادة مديره الفني هاني مصيلحي، مشواره في بطولة العالم المقامة بالبحرين خلال الفترة من 7 وحتى 16 يوليو الجاري بمواجهة نظيره البرازيلي في أولى لقاءات المنتخبين بالمجموعة الثانية من البطولة المونديالية.

ومن المقرر، أن ينطلق اللقاء في تمام الثانية ظهر الجمعة على صالة المنامة بالعاصمة البحرينية.

وتضم قائمة الفراعنة في البطولة 12 لاعبًا وهم: "ياسين محمد، عمر عابد، زياد أسامة، أحمد ياسر، عبد الرحمن محمد، أحمد إبراهيم، عبد الله إبراهيم، حازم أشرف، علي وائل، عمرو أحمد، حمزة الصافي، وياسين أشرف".

وتضم المجموعة الثانية إلى جوار أبناء النيل وراقصي السامبا منتخبي "إيطاليا - المكسيك".

ويترأس بعثة منتخبنا الوطني في البحرين، الدكتور وائل قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بينما يقود المنتخب فنيًا هاني مصيلحي، ومصطفى هلال مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محللًا تقنيًا، والدكتور محمد يونس طبيبًا.

الجدير بالذكر، أن المنتخب المصري صعد لهذه البطولة عقب تتويجه بلقب بطولة أفريقيا عقب فوزه على نظيره التونسي بنتيجة 3-1 في النهائي الذي أقيم في تونس الماضي من العام الماضي.

الاتحاد المصري للكرة الطائرة الاتحاد المصري للكرة الاتحاد المصري احمد ابراهيم أسامة أحمد البرازيلي البرازيل البحريني البحرينية الكرة الطائرة المجموعة الثانية المنتخب الوطني المنتخب المصري المونديال المونديالي الني هاني مصيلحي بطولة العالم المقامة بطولة العالم راقصي السامبا قائمة الفراعنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة سارة في سعر الدولار بعد اقتراب الاحتياطي من 35 مليارا

مبلغ ضخم.. تعرف على راتب حمدي فتحي السنوي في الوكرة القطري

سد النهضة.. خبراء يفندون أكذوبة رئيس الوزراء الإثيوبي عن الملء الرابع

المصري مدنس القرآن في روسيا يعترف بجريمته ويكشف دوافعه | فيديو

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور|وعيار 21 الآن يفقد 600 جنيه

للهروب من انتقاد الجماهير.. نجم الأهلي السابق يطالب أفشة بالرحيل عن الفريق

بملابس جريئة.. ندى الكامل تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

أخبار الرياضة .. تريزيجيه ينصح إمام عاشور بعدم الانضمام للأهلي .. نجم الزمالك يكشف تفاصيل أزمة كهربا

ترشيحاتنا

أسبوع القاهرة للمياه.. إطلاق مسابقة جديدة وتلقي مشروعات بحثية من الطلاب

الذهب ينخفض وعيار 21 يسجل مفاجأة اليوم.. فيديو

المعركة بدأت.. تويتر تهدد بمقاضاة شركة "ميتا" بسبب تطبيق ثريدز

التنمية المحلية: تلقينا 114,6 ألف شكوى منذ انطلاق مبادرة صوتك مسموع

أفضل 5 سيارات مستعملة بأسعار أقل من 190 ألف جنيه.. صور

مصر تستهل مشوارها بمونديال شباب الطائرة أمام البرازيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوجر تثير ضجة على السوشيال ميديا بسبب كتب تباع في المكتبات| تفاصيل

معلومات خطيرة عن عملية حورية فرغلي.. تفاصيل

بملابس جريئة.. ندى الكامل تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

نشرة المرأة والصحة| طرق إسعاف الأزمة القلبية..شرب الشاي الساخن يصيبك بمرض خطير

فيديو

تفريغ غير مسبوق.. فشل في إدارة السد وخداع آبي أحمد يكشفه الخبراء»| فيديو جراف

عند سماع الأذان لأول مرة .. رد فعل غير متوقع لطفلة

مقطع فيديو لجمل باكستاني يثير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي

خد بإيدي .. فتاة ترى النبي في المنام وتحدث لها معجزة تشفيها من مرضها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ