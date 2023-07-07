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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد في الدوري الممتاز

الاهلي
الاهلي

يحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا علي منافسه الاتحاد السكندري علي ملعب برج العرب،  ضمن منافسات مؤجلات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد 


ويواجه النادي الأهلي منافسه الإتحاد السكندري غدا السبت في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت

ويسعي النادي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للإقتراب أكثر من حصد لقب بطولة الدوري المصري الممتاز الغائب منذ عاميين متتاليين حيث يحتاج لخمس نقاط فقط من المباريات المقبلة 

ويحتل النادي الاهلي المركز الاول في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة بعد الفوز في 22 مباراة وتعادل في 6 ولم يتعرض لأي خسارة في البطولة المحلية 


مواعيد مباريات الأهلي المقبلة


- مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري - غدا السبت 8 يوليو.
- مباراة الأهلي ضد الزمالك - الثامنة والنصف مساء يوم الخميس 13 يوليو.

 ـ المقاولون العرب vs الأهلي -  الساعة السابعة مساء يوم الأحد 16 يوليو

 ـ الأهلي vs حرس الحدود - الساعة الثامنة والنصف مساء الأربعاء 19 يوليو

- بيراميدز vs الأهلي - الساعة الثامنة والنصف مساء الأحد 23 يوليو

ـ المصري vs الأهلي - الساعة الثامنة والنصف مساء الأربعاء 26 يوليو 

 

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