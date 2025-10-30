قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطرق مفتوحة للجميع.. وزارة الداخلية تنفي غلق الطرق بسبب افتتاح المتحف
الجيش اللبناني يعزًز من وجوده الأمني في بليدا
إعلام فلسطيني: الاحتلال نفذ 10 غارات جوية على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس فجر اليوم
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش قرر عدم توسيع المنطقة الخاضعة لسيطرته في غزة
الحلقة الأخيرة من مسلسل ابن النادي.. الشعلة يفوز على بيراميدز ويحقق المستحيل
أم مكة تواجه مصيرها.. حكاية بائعة فسيخ وصل دخلها اليومي إلى 120 ألف جنيه
انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في معظم مناطق أوكرانيا
أهالي أجهور بطوخ يشيّعون جثامين ضحايا حادث انقلاب سيارة بترعة في القليوبية
مساعد وزير الخارجية: التواصل مع الجاليات المصرية والاستجابة لاحتياجاتهم من أولويات عمل الوزارة
ننشر نص الكلمة الموحدة المخصصة للحديث عن المتحف المصري الكبير بجميع المدارس اليوم
القومي للطفولة: برامج توعوية لتعزيز حقوق الطفل وتمكين مشاركته المجتمعية
الأرصاد تحذر المواطنين: أمطار خفيفة اليوم ونشاط للرياح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اليوم.. طرح أولى حلقات مسلسل "ورد وشوكولاتة"

ورد وشوكولاتة
ورد وشوكولاتة
نجلاء سليمان

تطرح منصة يانجو بلاي اليوم، أول حلقتين من مسلسل "ورد وشوكولاتة" بعد يومين من انتهاء تصويره.

قصة مسلسل ورد وشوكولاتة 

المسلسل المستوحى من قصة حقيقية أثارت الجدل في العالم العربي، يبدأ بأجواء رومانسية حالمة، لكن سرعان ما تتغير الملامح إلى صراع نفسي وعاطفي مليء بالخيانة والتقلبات غير المتوقعة، مقدّمًا حبكة آسرة تجمع بين الواقع والدراما المشحونة بالمشاعر.

ويشارك في بطولة العمل محمد فرج وزينة، إلى جانب نخبة من النجوم: مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، مها نصار، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسّام رجب، إضافةً إلى مواهب صاعدة واعدة مثل يوسف حشيش وآية سليم.


والمسلسل من تأليف محمد رجاء وإخراج محمد العدل، وسيُعرض بواقع حلقتين أسبوعيًا.

وأطلق تطبيق يانجو بلاي لمحة حصرية لخمس دقائق من مسلسله الأصلي المنتظر "ورد وشوكولاتة" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، لتحدث ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحقق أكثر من 16 مليون مشاهدة خلال أربعة أيام فقط، في بداية استثنائية تؤكد ترقب الجمهور الكبير للمسلسل.

قال الفنان محمد فراج إنه سعيد بالتعاون لأول مرة مع المخرج ماندو العدل في مسلسل ورد وشوكولاتة المقرر طرحه خلال يومين عبر منصة يانغو بلاي.

وكشف محمد فراج كواليس دوره في مسلسل "ورد وشوكولاتة" في جلسة صحفية حضرها موقع صدى البلد، موضحاً أن العمل قصة حقيقية.


ووصف محمد فراج المسلسل بأنه صعب، وقصته مليئة بالتفاصيل ولكنه كان واثقاً في المخرج والمنتج منذ اللحظة الأولى.

ورد وشوكولاتة يانغو بلاي محمد فراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

أحمد حسام ميدو

المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

شوبير

عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الأسبق الدكتور نبيل فهمي

نبيل فهمي: وجهة النظر العربية باتت أكثر تكاملا وتنسيقا رغم الأزمات التي يشهدها الشرق الأوسط

جانب من الفاعليات

جامعة القاهرة تضيء مبناها التاريخي تضامنًا مع شهر أكتوبر الوردي لمكافحة سرطان الثدي

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد تُعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل اليوم

بالصور

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فستان قصير.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد