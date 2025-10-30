قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

لقاء سويدان قبل افتتاح المتحف المصري الكبير: نحن أبناء النيل

أوركيد سامي

 أعربت الفنانة لقاء سويدان عن فخرها بهذا الحدث التاريخي الذي ينتظره العالم أجمع قبل أيام  من الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير والمقرر له يوم السبت 1 نوفمبر.

كتبت لقاء سويدان في منشور علي صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك   “نحن أبناء النيل.. نحن شعب مصر العظيم.. إن رمث كيمت”.

وهي عبارة باللغة المصرية القديمة تعني "شعب مصر"، في إشارة إلى عمق الانتماء والاعتزاز بالحضارة المصرية العريقة.

وأشاد متابعوها بالمنشور، معتبرين كلماتها انعكاسًا لروح الفخر الوطني التي يعيشها المصريون مع اقتراب افتتاح أكبر صرح أثري وثقافي في العالم، والذي سيُبرز عظمة التاريخ المصري القديم أمام أنظار العالم.

