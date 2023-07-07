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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس البارالمبية يشيد بتأهل فرق الزوجي للبوتشا إلى دورة باريس 2024

صدى البلد

أشاد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية بمستوى لاعبى المنتخب المصرى للبوتشا بعد الأداء الذي ظهر عليه جميع اللاعبين فى مختلف المسابقات فى البطولة الأفريقية التى أقيمت بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من اكتوبر. 

وأكد بأن منتخب الزوجى للبوتشا أول من يتأهل فى الألعاب البارالمبية المصرية إلى دورة باريس 2024.


بعد أن نجح الثنائي هناء علام ومحمود بدوي في الحصول على الميدالية الذهبية  بعد الفوز على المنتخب التونسي بمجموع المباراتين.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ مصر التي يتأهل فيها منتخب مصر للبوتشا لدورة الألعاب البارالمبية. كما تعد هذه الميدالية الذهبية الأولي لفراعنة البوتشا في فرق الزوجي.

المنتخب المصري قد حقق 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية في منافسات الفردي.

وتختتم البطولة، التي انطلقت 2 يوليو الماضي اليوم الجمعة.

وأقيمت هذه البطولة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة و الاتحاد الدولي للبوتشا.

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