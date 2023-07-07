عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز التدريب اللغوي بدار علوم القاهرة يعلن بدء الحجز لدورات يوليو

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة عن بدء الحجز لدورات تدريبية في شهر يوليو 2023

الدورة الأولى: النحو العربي تأسيس وتوظيف، يحاضر فيها الدكتور سيد جمال ، اما الدورة الثانية: إعداد معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها، يحاضر فيها الدكتور أحمد رجب حجازي و الدورة الثالثة: مهارات المراجعة والتصحيح اللغوي، يحاضر فيها الدكتور محمد فتحي عبد العليم.

كما أعلن مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة فى حالة الاستفسار عن الدورات 
الاتصال بهذا الرقم : 01013025779

جامعة القاهرة 

على الجانب الآخر ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية Review of Economics and Political Sience على معامل التأثير الدولي من مؤسسة كلاريفت انالتكس العالمية لتصبح في طليعة مجلات العلوم الاجتماعية المصرية المدرجة عالميًا الحاصلة على معامل تأثير دولي من أعلى مؤسسة تصنيف للمجلات العلمية على مستوى العالم، وهو إنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات الدولية للجامعة فى إطار سياسات جامعات الجيل الرابع.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الاهتمام بالمجلات العلمية على رأس الأولويات، واستطعنا خلال فترة وجيزة أن يكون للمجلات التي تصدر عن جامعة القاهرة شأن كبير على المستوى العالمي من حيث معادل التأثير الدولي أو الاستشهاد بالبحوث المنشورة والاطلاع عليها، والذي يعكس تطبيق سياسات جامعات الجيل الرابع، والسير بخطى كبيرة نحو العالمية، والمساهمة في رفع ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية، وتسهيل إجراءات النشر الدولي للباحثين من خلال عقد اتفاقيات وتحالفات مع كبرى الجامعات العالمية ودور النشر.

إعداد معلم اللغة العربية الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم التكتم الشديد| قصة مصرع ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان بعد دهسها في الساحل.. تفاصيل

الأهلي ينهي الاتفاق مع نجم فاركو.. تفاصيل

مفاجأة .. أوسوريو يتلقى عرضين للرحيل عن الزمالك

كاف يحدد موعد السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

الجو هيقلب.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ72 ساعة القادمة

قرار نهائي.. كاف يحدد موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

فيديو رقصها بالمدرسة السبب | تصرف صادم من ابنة محمد رمضان

بعد رحيل سافيو | ميكيسوني يهدد بالتصعيد للفيفا.. والنادي الأهلي في ورطة

ترشيحاتنا

تصريحات مفاجأة..البيت الأبيض: إنضمام أوكرانيا إلي الناتو مستحيل

إلزامي .. السعودية تعلن شرطا جديدا لتجديد جوازات السفر

أردوغان يتدخل لإنهاء الصراع بين بوتين وزيلينسكي وحل النزاع في أوكرانيا

طبخ تمساح | شيف مكسيكي يثير غضب رواد مواقع التواصل .. اِعرف عقوبته

أم صلال القطري يكشف عن لاعب وحيد يتمنى ضمه من الأهلي

أعلنت التضامن مع جنين.. دولة أوروبية تتسبب في غضب إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أقل من 24 ساعة| عطل يضرب تطبيق ثريدز.. هل أطاح به تويتر؟

سعر صادم لحقيبتها.. غادة عبد الرازق بإطلالة أنثوية في باريس

خالد جلال يعلن قائمة العروض المشاركة في المهرجان القومي للمسرح.. صور

لذيذة وشهية.. طريقة عمل كيكة التمر بدون سكر وبيض

فيديو

زرت عيادة الطبيب النفسي وأنا مش مغرور.. تصريحات مفاجأة وجريئة لـ عمرو مصطفى

عملت حادثة قبل كدة.. حل لغز انفجار الغواصة تيتان

رقم خرافي.. كم كلف سافيو خزينة الأهلي| فيديو جراف

متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ