مركز التدريب اللغوي بدار علوم القاهرة يعلن بدء الحجز لدورات يوليو

أعلن مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة عن بدء الحجز لدورات تدريبية في شهر يوليو 2023

الدورة الأولى: النحو العربي تأسيس وتوظيف، يحاضر فيها الدكتور سيد جمال ، اما الدورة الثانية: إعداد معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها، يحاضر فيها الدكتور أحمد رجب حجازي و الدورة الثالثة: مهارات المراجعة والتصحيح اللغوي، يحاضر فيها الدكتور محمد فتحي عبد العليم.

كما أعلن مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة فى حالة الاستفسار عن الدورات

الاتصال بهذا الرقم : 01013025779

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية Review of Economics and Political Sience على معامل التأثير الدولي من مؤسسة كلاريفت انالتكس العالمية لتصبح في طليعة مجلات العلوم الاجتماعية المصرية المدرجة عالميًا الحاصلة على معامل تأثير دولي من أعلى مؤسسة تصنيف للمجلات العلمية على مستوى العالم، وهو إنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات الدولية للجامعة فى إطار سياسات جامعات الجيل الرابع.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الاهتمام بالمجلات العلمية على رأس الأولويات، واستطعنا خلال فترة وجيزة أن يكون للمجلات التي تصدر عن جامعة القاهرة شأن كبير على المستوى العالمي من حيث معادل التأثير الدولي أو الاستشهاد بالبحوث المنشورة والاطلاع عليها، والذي يعكس تطبيق سياسات جامعات الجيل الرابع، والسير بخطى كبيرة نحو العالمية، والمساهمة في رفع ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية، وتسهيل إجراءات النشر الدولي للباحثين من خلال عقد اتفاقيات وتحالفات مع كبرى الجامعات العالمية ودور النشر.