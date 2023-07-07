لجنة المحليات بالحوار الوطني: حسم النظام الانتخابي من خلال ورشة عمل مصغرة

أكد الدكتور سمير عبدالوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن النظام الانتخابي للانتخابات المحلية محل النقاش بالحوار الوطني سيتم حسمه من خلال ورشة عمل مصغرة، مشيرًا إلى أن "الورشة" ستكون فرصة المناقشة فيها أفضل من الجلسات لأن بها عدد حضور أقل من الجلسات، وبالتالي تضمن الوصول لتوافقات بشكل أفضل.

وأضاف "عبد الوهاب" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن ربط عدد أعضاء المجلس بالتعداد السكاني يحقق العدالة ما بين الوحدات المحلية.

وتابع، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، أنه سيتم تقسيم المدن أو القرى في المحافظات لشريحتين، كل شريحة سيمثلها عدد معين من الأعضاء.

