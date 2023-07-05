البغدادي: نسعى للخروج بتوصيات مهمة من الحوار الوطني للحفاظ على كيان الأسرة..فيديو

أكدت الدكتورة نسرين البغدادى، مقررة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى، أن ما تم بخصوص جلسة الوصاية في الحوار الوطني، كان دافعا قويا للخروج بالعديد من التوصيات التى من الممكن أن تتحقق.

وقالت نسرين البغدادي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، إن لجنة الأسرة يتم فيها التوافق بشكل كبير، واتفقنا جميعا على ضرورة الحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

المخاطر الإلكترونية الحديثة

وتابعت مقررة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى، أنه لا يوجد فى الشريعة ما يمنع أن تؤل الوصاية للأم بعد وفاة الأب مباشرة، مؤكدة أنه أيضا سيتم مناقشة العنف الممارس داخل الأسرة والمخاطر الإلكترونية الحديثة.

