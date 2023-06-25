مقرر لجنة بالحوار الوطني: العنف الأسري في الأساس اضطراب نفسي

قالت الدكتورة نسرين البغدادي مقرر الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن العنف الأسري يشمل العنف ضد المرأة وضد الرجل وضد الأطفال وضد الكبار، والحوار الوطني اتفق على ضرورة التوعية بمخاطر الأمراض النفسية لأن العنف في الأساس اضطراب نفسي، واللجوء للمختص ليس وصمة.

وأضافت خلال استضافتها مع برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك العديد من المؤسسات التي تساهم في مكافحة العنف الأسري، من المدرسة للأندية والإعلام، إضافة لتنظيم دورات توعية للمقبلين على الزواج، لأن اغلب حالات الطلاق تحدث في السنة الأولى نتسجة عدم وجود لغة ود بين الزوجين.

مفهوم العنف

وشددت على ضرورة توسيع مفهوم العنف حتى يشمل الإيذاء البدني والإيذاء النفسي، حتى يخرج القانون الجديد الخاص بالعنف شاملا كل الأشكال، لأن الإيذاء النفسي لا يقل ضررا عن الإيذاء الجسدي.