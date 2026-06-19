خطة تنفيذية لتعزيز دور المجلس الاقتصادي الاجتماعي وفق رؤية أسوان 2040

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بعقد اجتماع اللجنة الفنية للمجلس الاقتصادى الاجتماعى ، برئاسة أسامة رزق داود نائب المحافظ ، وذلك لمتابعة تنفيذ توجيهات محافظ أسوان بشأن مخرجات الاجتماع السابق ، والإعداد لعقد الاجتماع القادم للمجلس .

ويأتى ذلك فى ضوء رؤية أسوان 2040 للاستثمار فى رأس المال البشرى ودعم خطط التنمية المستدامة.

اجتماع اللجنة الفنية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي

شهد الاجتماع حضور الدكتورة عبير عبد النبى مقرر المجلس ، فضلاً عن أعضاء المجلس ، حيث تم استعراض آليات العمل والخطوات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف المجلس الاقتصادى الاجتماعى بمحافظة أسوان ، بما يتوافق مع أولويات التنمية بالمحافظة .

إعداد خطة تنفيذية لتحقيق أهداف المجلس

ناقش الاجتماع وضع خطة تنفيذية متكاملة ترتكز على تفعيل دور المجلس فى دعم جهود التنمية ، وتعزيز المشاركة بين مختلف الجهات ، من خلال دراسة المقترحات والاحتياجات ووضع حلول قابلة للتنفيذ بما ينعكس بالإيجاب على المواطن الأسوانى .

التركيز على الخطة الاستثمارية متوسطة الأجل

تم التأكيد على أهمية ربط أعمال المجلس بالخطة الاستثمارية متوسطة الأجل الخاصة بمحافظة أسوان ، والعمل على تنفيذ المشروعات التى تتوافق مع أهداف المجلس الاقتصادى الاجتماعى ، بما يحقق أفضل استفادة من الموارد المتاحة .

دعم التنمية والاستثمار في رأس المال البشري

تم التأكيد على أن الاستثمار فى العنصر البشرى يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، من خلال دعم المشروعات والبرامج التى تساهم فى تحسين مستوى الخدمات ورفع جودة الحياة للمواطنين .

تأتى هذه الجهود فى إطار حرص محافظة أسوان على تفعيل دور المجالس التنموية وتعزيز العمل المؤسسى ، ووضع خطط تنفيذية تسهم فى تحقيق أهداف رؤية أسوان 2040 ، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة.