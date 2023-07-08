عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد فقدان وزنها الملحوظ.. إطلالات بسنت شوقى تثير الجدل

صدى البلد

تصدرت الفنانة بسنت شوقى ، ا لتريند عبر موقع جوجل بعد ظهورها بفقدان وزن ملحوظ.
 

اعتادت الفنانة بسنت شوقى على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلهامحط اهتمام متابعيها.

 

وظهرت بسنت شوقى في فيديو وهي تجلس مع زوجها، ويقبلان بعضهما ويضحكان، وعلقت كاتبة: "بالدنيي مين بيحبك قدي أنا".


 وتتميز بسنت شوقى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابسوفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

 

وتعتمد بسنت، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالاتالكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة عليكتفيها.

IMG_9567
IMG_9567
IMG_9566
IMG_9566
IMG_9565
IMG_9565
IMG_9564
IMG_9564
IMG_9563
IMG_9563
IMG_9562
IMG_9562
IMG_9561
IMG_9561
IMG_9560
IMG_9560
إطلالات بسنت شوقي الفنانة بسنت شوقي سنت شوقي خصلات شعر فساتين السهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار الرسمية| قرار عاجل من وزير التموين بشأن بيع المواد البترولية.. تفاصيل

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 8 يوليو 2023

هل محمد صلاح أهلاوي؟| تريزيجيه يفجر مفاجأة عن “الفرعون”.. مباراة الوداد كشفت المستور

الأهلي ينهي الاتفاق مع نجم فاركو.. تفاصيل

رغم التكتم الشديد| قصة مصرع ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان بعد دهسها في الساحل.. تفاصيل

يعاني من مشكلة واحدة.. عمرو أديب يكشف تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام

الصفقة باظت .. أم صلال القطري يصدم نجم الأهلي

الدعاء المستجاب لقضاء الحاجة بسرعة البرق .. أدركه بـ 8 كلمات

موضوعات متعلقة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشوكولاته الداكنة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين البرشومي يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند الاستحمام قبل النوم مباشرة؟

بالأحضان.. كارول سماحة تثير الجدل برفقة زوجها

بالحمالات.. فستان مايا دياب يضعها فى مأزق

خبير تغذية يكشف عن أطعمة تزيد معدل الحرق

طرق طبيعية تخلصك من فضلات البطن

طريقة عمل عجينة "الفلافل اللبنانية" في البيت

ترشيحاتنا

تحاول السيطرة على الضفة الغربية.. مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل فشلت في جنين.. ومقاومة الاحتلال مكفولة بالقانون الدولي

حكم صلاة الفجر لمن يسافر قبلها .. دار الإفتاء تجيب

المكلف باغتيال عادل إمام يخرج عن صمته ويكشف التفاصيل بعد سنوات |فيديو

روسيا تقدم مقترحًا منافسًا لأفكار تدعمها أمريكا حول مساعدات سوريا

ننتظر اكتمال الفرحة.. رئيس اتحاد الكرة يوجه رسالة للمنتخب الأوليمبي

بعد خسارة 700 جنيه.. الذهب يتجه للهبوط وهذه أسعار اليوم السبت 8-7-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 علامات غير شهيرة تدل على تدهور صحة الكلى

بعد فقدان وزنها الملحوظ.. إطلالات بسنت شوقى تثير الجدل

ماذا يحدث للحامل عند تناول الأناناس في الشهر التاسع؟.. فوائد غير متوقعة

زعنفة قرش مزيفة تثير مخاوف رحلة مدرسية ببريطانيا .. اعرف التفاصيل

فيديو

سمكة قرش تهاجم 10 أشخاص في فلوريدا.. ماذا حدث؟

الحجز على ممتلكات كهربا والتهديد بإيقافه.. إيه الحكاية| فيديو

الجو هيقلب ودرجات الحرارة هتوصل لـ 40.. تحذير من حالة الطقس| فيديو

زرت عيادة الطبيب النفسي وأنا مش مغرور.. تصريحات مفاجأة وجريئة لـ عمرو مصطفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ