بعد فقدان وزنها الملحوظ.. إطلالات بسنت شوقى تثير الجدل

تصدرت الفنانة بسنت شوقى ، ا لتريند عبر موقع جوجل بعد ظهورها بفقدان وزن ملحوظ.



اعتادت الفنانة بسنت شوقى على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلهامحط اهتمام متابعيها.

وظهرت بسنت شوقى في فيديو وهي تجلس مع زوجها، ويقبلان بعضهما ويضحكان، وعلقت كاتبة: "بالدنيي مين بيحبك قدي أنا".



وتتميز بسنت شوقى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابسوفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد بسنت، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالاتالكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة عليكتفيها.

IMG_9567

IMG_9566

IMG_9565

IMG_9564

IMG_9563

IMG_9562

IMG_9561