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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الاقتصاد الأمريكي يخلق 209 آلاف وظيفة بالقطاع الخاص في يونيو..والبطالة 3.6%

صدى البلد

كشفت بيانات وزارة العمل في أميركا ، أن الوظائف غير الزراعية زادت بواقع 209 آلاف في يونيو، فيما سجل معدل البطالة 3.6%، وذلك بالمقارنة مع تقديرات داو جونز للنمو بـ 240 ألف وظيفة، ومستوى البطالة بنسبة 3.6%.

ويمثل هذا الأداء انخفاضًا كبيرًا عن إجمالي مايو المعدل تنازليًا البالغ 306 آلاف، وكان أبطأ شهر لخلق فرص العمل منذ انخفاض الرواتب بمقدار 268 ألف في ديسمبر 2020. وانخفض معدل البطالة 0.1 نقطة مئوية.

 

 

وكانت بيانات الأجور أقوى قليلاً مما كان متوقعاً، حيث ارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.4% على أساس شهري وبنسبة 4.4% على أساس سنوي.

الاقتصاد الأميركي الاقتصاد الرواتب الوظائف غير الزراعية القطاع الخاص القطاع الخاص انخفاض الرواتب

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