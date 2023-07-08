الاقتصاد الأمريكي يخلق 209 آلاف وظيفة بالقطاع الخاص في يونيو..والبطالة 3.6%

كشفت بيانات وزارة العمل في أميركا ، أن الوظائف غير الزراعية زادت بواقع 209 آلاف في يونيو، فيما سجل معدل البطالة 3.6%، وذلك بالمقارنة مع تقديرات داو جونز للنمو بـ 240 ألف وظيفة، ومستوى البطالة بنسبة 3.6%.

ويمثل هذا الأداء انخفاضًا كبيرًا عن إجمالي مايو المعدل تنازليًا البالغ 306 آلاف، وكان أبطأ شهر لخلق فرص العمل منذ انخفاض الرواتب بمقدار 268 ألف في ديسمبر 2020. وانخفض معدل البطالة 0.1 نقطة مئوية.

وكانت بيانات الأجور أقوى قليلاً مما كان متوقعاً، حيث ارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.4% على أساس شهري وبنسبة 4.4% على أساس سنوي.