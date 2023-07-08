موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره المغربي بنهائي كأس الأمم الأفريقية

يواجه منتخب مصر الأولمبي، نظيره المغربي، اليوم، السبت، في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية

تقام مباراة المنتخب الأولمبي ضد المغرب، في تمام الحادية عشر مساء، على ملعب المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله، وستذاع عبر قناتي Arryadia TNT HD المغربية، وبي إن سبورتس 4، بتعليق هشام فرج.

وضمن منتخبي مصر والمغرب التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة الأولمبية مباشرة.

ويتحدى أسود الأطلس، الفراعنة على اللقب القاري، في أول نهائي عربي في النسخة الرابعة لهذه البطولة، حيث يتطلع المنتخب الأولمبي، للحفاظ على اللقب، ليصبح الأكثر تتويجا، في المقابل يسعى المنتخب المغربي لعدم تكرار سيناريو 2011 وتحقيق البطولة القارية لأول مرة.

وتحددت المنتخبات المتأهلة للأولمبياد وهي، مصر والمغرب طرفا النهائي، ومالى الثالث بعد فوزها على غينيا الرابع الذى يلتقي نظيره من آسيا.