سقطت بهم الملاهي| قرار عاجل عقب إصابة 11 شخصا في جمصة

قرر مجلس مدينة جمصة برئاسة المهندس أيمن عزت إغلاق ملاهى المدينة لحين التأكد من استخراج تراخيص الأمن الصناعى.

وكانت مديرية أمن الدقهلية قد تلقت إخطارا من قسم جمصة يفيد بإصابة 11 شخصا داخل ملاهى للألعاب الترفيهية.

انتقل ضباط قسم شرطة جمصة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين سقوط لعبة "المنخل" أثناء تشغيلها ولعدم توافر اشتراطات السلامة والأمان مما تسبب فى إصابة 11 شخصا بإصابات بالغة ومتوسطة.



تم نقل المصابين إلى مستشفيات جمصة، ودمياط لتلقى العلاج وتم وضع ثلاثة فى العناية المركزة.



تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

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