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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تستضيف أول بطولة إفريقية للكوارش بمشاركة 22 دولة

صدى البلد

أعلن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن مصر فازت لأول مرة بتنظيم البطولة الإفريقية للكوارش وذلك خلال الفترة من 9 إلى 13 يوليو الجاري في استاد القاهرة الدولي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال محمد صبيح، إنه سعى جاهدا لاستضافة البطولة الإفريقية لرياضة الكوارش التي تعد إحدى اللجان التابعة للاتحاد المصري للكيك بوكسينج وذلك في نسختها القارية التاسعة عشر بعد منافسة قوية بين العديد من الدول لاستضافتها.

وتابع أن النهضة الرياضية في مصر شهدت تقدما كبيرا بعد امتلاك مصر المنشآت الرياضية المتطورة والتي تؤهلنا لتنظيم كبرى المنافسات الرياضية وهو ما تحقق بالفعل في ظل طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتوجيهات من الدكتور أشرف صبحي الساعي دائما إلى التطوير ومواكبة العالم في أحدث المنشآت الرياضة.

وقام محمد صبيح بزيارة تفقدية اليوم السبت إلى استاد القاهرة للاطمئنان على كافة التجهيزات الخاصة باستضافة الحدث الإفريقي الذي يقام لأول مرة على أرض مصر.

وتشهد البطولة الإفريقية للكوارش في نسختها الـ 19 مشاركة 22 دولة إفريقية بإجمالي عدد 150 لاعب ولاعبة من ضمنهم 30 لاعب من المنتخب المصري للكوارش والذين يتنافسون في جميع الأوزان والمراحل الخاصة بالبطولة.

وتضم اللجنة العليا للكوارش كابتن ريهام مصطفى المدير الفني للعبة وكابتن مريم يحيى المشرف العام على الكوارش وكابتن زينب مأمون منسق عام اللجنة.

ويضم الاتحاد المصري للكيك بوكسينج عددا من الرياضات ضمن لجانه من ضمنها السامبو والشوت بوكسينج والكوارش ورياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA» وسط سعى دائما من جانب الاتحاد للتطوير وتوسع قاعدة المشاركة الأمر الذي يظهر جليا في تزايد كبير في أعداد اللاعبين واللاعبات المسجلين ضمن لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج الذين تخطوا 50 ألف لاعب ولاعبة.

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