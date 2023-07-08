وصول 14 طبيبا جامعيا إلى مستشفى العريش للكشف مجانا على المرضى

أعلن الدكتور طارق محمد كامل، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، عن وصول ١٤ طبيبا، من أطباء الجامعات المصرية، إلى مستشفى العريش العام، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين محافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

١٤ طبيبا :

وأضاف أن الدفعة الجديدة تضم 14 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبية وهم كل من:-

د. كريمة يوسف جهاز هضمي ومناظير

د. حامد عبدالرازق ،د. محمد عادل جراحة مخ وأعصاب

د. أحمد عباس ، د. أسامة صابر. جراحه قلب وصدر

د. عمرو توفيق، د. داليا حمودة طب الأورام

د. أحمد مصباح جراحة عامة ،د. محمد عادل

د. إسلام محمد.. عظام

د. عادل كمال رمد

د. محمود السيد تجميل

د. حلمي حافظ تخدير

د. أنور شفيع. أشعة

أضاف , أن القافلة الطبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان خلال الفترة من اليوم السبت وحتي الجمعة المقبلة.

وقد سبق توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.